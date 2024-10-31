الكشف عن هوية الإسرائيلي الذي راقب عالم نووي إسرائيلي بمهمة من ايران

قدمت النيابة العامة اليوم (الخميس) لائحة اتهام ضد بنيامين فايس، من سكان بني براك، بتهمة مراقبة عالم نووي إسرائيلي بتوجيه من عملاء إيرانيين من أجل اغتياله. واتهم فايس بجرائم الاتصال مع عميل أجنبي وتقديم معلومات للعدو وعرقلة سير العدالة. وطلبت النيابة إصدار أمر بحبسه حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.

وجاء في لائحة الاتهام أن فايس كان يعمل لدى عميل إيراني وقام بمهام مختلفة له، بعضها يمكن أن يضر بأمن الدولة، وهكذا، وبتوجيه وتوجيه من العميل الإيراني، وثق فايس باستخدام كاميرا "Go Pro". منزل وسيارة عالم نووي إسرائيلي، ممنوع نشر هويته، وأرسل الوثائق إلى الوكيل بغرض دفع خطة الاغتيال.

وأرسل العميل الإيراني الوثائق إلى شاب من حي بيت صفافا في القدس، تم تكليفه بمهمة تنفيذ خطة الاغتيال. ونذكركم أن لائحة الاتهام ضد الشاب و6 متهمين آخرين قدمت الأسبوع الماضي.

وتنص لائحة الاتهام أيضًا على أنه بتوجيه من العميل الإيراني، أشعل المدعى عليه النار في مركبات، وألقى الأنابيب على الطرق الإسرائيلية، وقام بكتابة شعارات على الجدران وعلق مئات اللافتات التحريضية في تل أبيب ورمات غان تدعو إلى تمرد مدني.

وطُلب من فايس أن يثبت للعميل الإيراني أن المهام الموكلة إليه قد تم تنفيذها، من خلال التقاط وإرسال الصور والفيديوهات إلى العميل. نفذ المدعى عليه الإجراءات مقابل دفع إجمالي بلغ آلاف الدولارات، والذي تم تنفيذه باستخدام العملات المشفرة.