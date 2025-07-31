على خلفية تشديد التحذير: سيتم إجلاء جزء كبير من الدبلوماسيين الإسرائيليين في الإمارات

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على خلفية تشديد تحذير السفر للإسرائيليين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة - الليلة (الخميس) علم أن إسرائيل تقوم بإجلاء سفراء من تلك الدول.

كما ذُكر، نُشرت اليوم تحذيرات سفر للإسرائيليين المقيمين في دولة الإمارات. ووفقاً لمجلس الأمن القومي، فإن إيران، وحماس، وحزب الله، ومنظمات جهادية أخرى، تصعّد في هذه الأيام من نشاطها في المنطقة، رغبةً في الانتقام على خلفية العملية ضد ايران وفي ظل التحريض المتزايد ضد إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

يشمل التحذير تنبيهاً من خطر متزايد لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الإمارات، خاصة في المناسبات اليهودية، الأعياد وأيام السبت. يوصي المقر الإسرائيلي للإسرائيليين بتجنب إظهار هويتهم اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، والحفاظ على يقظة عالية وتجنب التجمعات أو الوصول إلى المؤسسات اليهودية.

في أعقاب الوضع، من المتوقع أن يغادر جزء كبير من الدبلوماسيين الإسرائيليين في الإمارات العربية المتحدة البلاد في الأيام القريبة، وذلك كجزء من استعداد أمني.

للتذكير، صدر تحذير سفر من المستوى الثالث إلى الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة - وهو توصية بتجنب السفر غير الضروري - والآن يُشدد مجلس الأمن القومي على ضرورة إعادة النظر في أي زيارة إلى الإمارات.

وتُفيد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنها على تواصل وثيق مع أجهزة الأمن المحلية والدولية لمنع الهجمات وحماية الإسرائيليين واليهود في الخارج.