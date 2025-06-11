قيادي حوثي منشق :"إسرائيل تفشل في اليمن وهناك عجز استخباراتي"

ردا على الهجمات الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن ، أكد المتحدث الأسبق باسم الحوثيين علي البخيتي أن "الضربات الإسرائيلية في اليمن غير مجدية وإسرائيل تفشل بتحقيق أهدافها في اليمن، وهناك عجز استخباراتي". لمتابعة المداخلة كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات البخيتي خلال مداخلة في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي :"هناك فشل كبير للضربات العسكرية في اليمن وفشل استخبارتي كبير، فهي حتى لم تتمكن من اعتيال قيادي، ولم تصب الأهداف العسكرية، وكافة الضربات التي توجهها ، تكون باتجاه الموانئ والمطارات، وهي بالأساس معطلة.. ما يحدث هو تدمير للبنى التحتية اليمنية والتي هي بالأساس قليلة ، وما ترتكبه إسرائيل في اليمن يعزز ولاء الكثيرين لجماعة الحوثي".

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