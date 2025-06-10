مصدر أمني إسرائيلي لـi24news:ترامب رفض طلب نتنياهو توجيه ضربة لايران قبل جولة المفاوضات المقبلة

خلال اتصال نتنياهو مع ترامب رفض الرئيس الأمريكي الموافقة على ضربة إسرائيلية ضد إيران قبل الجولة المقبلة من المفاوضات، جاء هذا وفقا لمصدر أمني إسرائيلي لـi24news.

هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء إن إيران أصبحت "أكثر عدوانية بكثير". تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ينتظر فيه الإيرانيون ردًا على الاتفاق الأمريكي. وقال ترامب إن اجتماعًا آخر سيُعقد يوم الخميس، لكن مسؤولًا أمريكيًا صرّح لرويترز بأن احتمالية حدوث ذلك ضئيلة..

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في وقت سابق من اليوم، تناول قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، حالة المحادثات النووية، قائلاً إنه قدّم لوزير الدفاع بيت هيجسيت والرئيس ترامب "مجموعة واسعة من الخيارات" في حال لم تُفضِ المحادثات إلى اتفاق. وأضاف كوريلا أن أي هجوم إسرائيلي قد يزيد من المخاطر على سلامة القوات الأمريكية في المنطقة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتناول فيها الرئيس الأمريكي حالة المحادثات النووية. ففي الليلة الماضية، قال ترامب عن محادثته مع رئيس الوزراء نتنياهو إن "إيران بارعة في التفاوض، لكنها صارمة، وأحيانًا شديدة القسوة". بالإضافة إلى ذلك، هدد مؤخرًا بالعمل العسكري، في أعقاب تصريح المرشد الإيراني علي خامنئي الذي عارض فيه أي اتفاق نووي بدون تخصيب اليورانيوم: "لن يكون هناك تخصيب، إذا قاموا بالتخصيب، فسيتعين علينا القيام بذلك بطريقة أخرى".