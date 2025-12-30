نهاية مأساوية: العثور على الشاب تامر الزغارنة بعد أن جرفته السيول قرب بئر السبع وقد فارق الحياة

بعد مرور يوم على انجرافه في السيول: أعلنت قوات الإنقاذ الإسرائيلية صباح اليوم (الثلاثاء) أن تامر الزغارنة من قرية الرماضين قرب حورة في النقب، والذي جرفته السيول أمس خلال تخليص سيارته في وادي قرب بئر السبع، تم العثور عليه وقد فارق الحياة.

في وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الإطفاء والإنقاذ أنها جددت عمليات البحث الواسعة عن الزغارنة في وادي بئر السبع، في سباق مع الزمن وتحت ظروف ميدانية معقدة، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.

الآن أعلنت القوات أنه خلال عمليات التمشيط في وادي بئر السبع، بالقرب من حي نفي نوي، تم العثور على الزغارنة.

مع بزوغ الفجر، عادت فرق معززة من هيئة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل إلى موقع الحدث وبدأت بعمليات تمشيط على طول ضفاف النهر بحثًا عن المفقود الذي جرفته السيول. ووفقًا لبيان هيئة الإطفاء والإنقاذ، تركزت الجهود هذا الصباح على استخدام وسائل تكنولوجية، إلى جانب تشغيل وحدات إنقاذ خاصة.

بالتوازي مع المنطقة المركزية في الوادي قرب بئر السبع، تم توسيع دائرة البحث، وفرق إضافية قامت بعمليات تمشيط أيضاً في مجرى الوادي، في منطقة وادي البسور، وذلك كجزء مما يُعرَّف في جهاز الإطفاء كـ"جهد أنظمة شامل" للعثور على المفقود.

كما هو معلوم، بدأ الحدث أمس في ساعات المساء، عندما ورد بلاغ عن شخص جرفته السيول التي اجتاحت منطقة النقب إثر المنخفض الجوي العاصف. تم استدعاء العديد من القوات إلى المكان وعملوا حتى ساعات الليل المتأخرة، حين اضطروا إلى تعليق عمليات البحث بسبب الظلام والخطر على الطواقم.