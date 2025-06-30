كما كشف لأول مرة في i24NEWS: جدعون ساعر يوضح شرط الاتفاق مع سوريا

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أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ببيان اليوم (الاثنين) مع نظيرته النمساوية بياتا مينل رايزنجر، من مقر وزارة الخارجية في القدس. وتناول البيان، من جملة أمور، وضع صفقة الرهائن وتوسيع دائرة السلام.

وكما صرّح لأول مرة يوم الجمعة الماضي في مقابلة مع i24NEWS، جدد الوزير ساعر تأكيده على أنه "في إطار أي اتفاق مستقبلي، ستبقى مرتفعات الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية". ومع ذلك، قال بشأن اتفاقيات التطبيع: "سنرحب بانضمام سوريا إلى التطبيع، إلى جانب المملكة العربية السعودية"..

وفيما يتعلق بالحملة العسكرية ضد حماس، صرّح الوزير قائلاً: "نحن على يقين بأن حماس وحدها هي المسؤولة عن معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين. فهي التي أوصلت سكان غزة إلى هذه الظروف السيئة. نريد من أصدقائنا في أوروبا مساعدتنا، من خلال الحوار، في البحث عن أفكار جديدة لحل أكثر نجاحًا. علينا أن ندرك أن هذا وضع معقد للغاية".

أعربت وزيرة خارجية النمسا عن دعم بلادها لإسرائيل. وفيما يتعلق بالوضع في غزة، قالت: "أجرينا نقاشًا حادًا حول الوضع. علينا أن نواصل الحوار. سألت نفسي عما يمكنني فعله لسكان غزة الذين يعانون، وقررت الحضور إلى هنا لإجراء حوار صريح كعضو في المجتمع وكشخص مهتم".

علينا أن نفكر في كيفية تنظيم المساعدات لغزة بطريقة ذكية. كيف نفعل ذلك، ومن هم الشركاء في ذلك؟ وتابع ساعر حديثه قائلاً: "أي عملية مع الفلسطينيين يجب أن ترتكز على تطهير المجتمع الفلسطيني من التطرف، ونبذ الإرهاب".

وأضافت الوزيرة النمساوية: "لقد تركنا السابع من أكتوبر في حالة صدمة. لا مبرر لهذه الوحشية. في الوقت نفسه، أعتقد أن هناك مجالًا للسلام. يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن، ويجب تجديد المساعدات. تقف النمسا إلى جانب إسرائيل وشعبها. يرتكز الدعم على الديمقراطية ومسؤولية حماية أرواح اليهود الذين يعيشون تحت التهديد... أدعو إلى وقف إطلاق النار".

كما أكدت أن حماس لا مستقبل لها في غزة: "يجب ألا تكون حماس جزءًا من مستقبل غزة. يجب أن يكون للدول العربية دور في مستقبل القطاع. يستحق الفلسطينيون مستقبلًا بدون حماس، في ظل التعايش المشترك".

أجرى ساعر مقابلة يوم الجمعة الماضي في i24NEWS، وقال: "إذا أتيحت لنا فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع وجود الجولان في أيدينا، فهذا برأيي أمر إيجابي لمستقبل إسرائيل".

كما أشار إلى الحرب مع ايران، وقال إن "التهديد الإيراني قائم ما دام نظامٌ نقش على علمه تدمير إسرائيل، لكننا دحرنا هذا التهديد بضع سنوات. لقد ألحقنا أضرارًا جسيمة". وأضاف أن "إيران تسعى إلى تدمير إسرائيل - هذه خطة عملية - لقد اتخذنا خطوةً غير مسبوقة".