تقرير: طائرة إدارية إسرائيلية تهبط بالرياض، فما القصة؟

بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أفادت هيئة البث الرسمية أن طائرة إدارية إسرائيلية استخدمت مؤخرا لرحلات الموساد هبطت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، هذه الطائرة أقلعت صباح اليوم من مطار بن غوريون في إسرائيل، وهبطت مؤقتا في عُمان ومن ثم واصلت طريقها الى وجهتها في السعودية. ومن الممكن أن الطائرة الإسرائيلية أحضرت معها مسؤولين إسرائيليين الى محادثة حول التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

الحديث يدور عن طائرة إدارية لرجل أعمال إسرائيلي استخدمت خلال الأشهر الأخيرة لرحلات رسمية لمسؤولين إسرائيليين في الموساد والشاباك، أيضا استخدم الطائرة المسؤولين ذوي الصلة خلال المحادثات للإفراج عن المختطفين التي أجريت في القاهرة والدوحة.

صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت قبل أسبوعين أن إدارة بايدن تدفع صفقة ديبلوماسية ستنطلق فعليا في الأشهر القادمة وتهدف للضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى الالتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل اعتراف ديبلوماسي للسعودية بإسرائيل.