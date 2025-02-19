يهود سوريا يعودون إلى دمشق بعد غياب 33 عاما

عاد الحاخامُ يوسف الحمرا إلى دمشقَ بعد ثلاثةٍ وثلاثينَ عامًا من مغادرتِها في ظروفٍ استثنائيةٍ شهدت تغيّراتٍ واسعةً على الصعيدينِ السياسيِّ والاجتماعيِّ. الحاخامُ، الذي دُعِيَ من قبلِ السلطاتِ المحليَّةِ، زار عددًا من المواقعِ اليهوديَّةِ التاريخيَّةِ في العاصمةِ، كنيسِ الفرَنجِ، والذي يُعَدُّ من أقدمِ وأهمِّ المعابدِ اليهوديَّةِ في المدينةِ، ومدرسةِ ابنِ ميمونَ، وكنيسَيْ الراكي، في إطارِ مساعٍ للحفاظِ على التراثِ الثقافيِّ والدينيِّ لليهودِ السوريينَ. لمشاهدة المزيد من تفاصيل الزيارة في الفيديو

أعرب الحاخام يوسف الحمرا عن سعادته بزيارة سوريا واستعادة الذكريات، في حين صرح مسؤول سوري ان الوفد جاء "لاسترجاع ذكرياتهم واستعادة ممتلكاتهم والاجتماع مع الحكومة الجديدة".

في عامِ ألفٍ وتسعمئةٍ واثنين وتسعينَ، بعد محادثاتِ مدريدَ، شهدت سوريا خروجَ أكثرَ من خمسةِ آلافِ يهوديٍّ، حيثُ استقرَّ العديدُ منهم في الولاياتِ المتَّحدةِ وأوروبا.تلكَ الفترةُ شكَّلتْ نهايةً لحقبةٍ طويلةٍ من الوجودِ اليهوديِّ في سوريا، الذي كان يُعَدُّ أحدَ أقدمِ المجتمعاتِ في منطقةِ الشرقِ الأوسطِ.

حيثُ كان عددُ اليهودِ في سوريا يُقدَّرُ بحوالي ثلاثينَ ألفَ شخصٍ. ومع نهايةِ القرنِ العشرينَ، انخفضت أعدادُهم بشكلٍ ملحوظٍ، ليقتصرَ وجودُهم اليومَ على ثمانيةِ أشخاصٍ فقط في دمشقَ وحلبَ