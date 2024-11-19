داعش يوجع مجددا: مقتل سبعة من لواء فاطميون والحرس الثوري بهجوم لداعش في بادية حمص الشرقية وسط سوريا

تحدثت مصادر سورية عن مقتل سبعة من العناصر التابعة للجماعات المسلحة الإيرانية بينهم قياديين على الأقل وإصابة أخرين، وذلك في أعقاب هجوم مزدوج شنه التنظيم المتطرف داعش والذي استهدف مقرات ودورية دعم لهذه الجماعات في بادية حمص الشرقية وسط سوريا.

ونقل موقع "نورث برس" عن مصدر عسكري سوري أن العشرات من مسلحي التنظيم المتطرف هاجموا باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مقرات عسكرية للواء فاطميون الأفغاني والحرس الثوري في بادية حمص الشرقية بين بلدتي تدمر والسخنة، وذكر المصدر العسكري أن الهجوم أسفر عن اشتباكات عنيفة بين الطرفين أدت الى مقتل عنصريين من الجماعات الإيرانية واصابة آخرين.

من جانبه أحضر الحرس الثوري تعزيزات عسكرية الى منطقة الاشتباك، وتم استهداف هذه الدوريات في عبوات ناسفة زرعها مسلحو داعش، ولفت نفس المصدر الى أن العبوات استهدفت أكثر من ثلاث آليات عسكرية للجماعات الإيرانية، وأدت الى مقتل خمسة عناصر وإصابة آخرين.

وفي حادث آخر قتل الاثنين عنصر من لواء "زينبيون" يدعى فدائي الراوي وإصابة آخر نقل الى مستشفى ميداني للعلاج في مدينة تدمر بريف حمص، وذلك وفقا لما نقله مصدر لموقع 963+،وأضاف المصدر "أن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية، استهدفا العنصرين بالقرب من بادية مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث كانا في مهمة توصيل عناصر من مقر عملهم في بادية حمص إلى مكان إقامتهم في تدمر".

في حين استهدف مجهولون بعبوة ناسفة من نوع هوندا مدنية تعود الى صدام علي الهايس المنحدر من مدينة دير الزور، والذي يعمل متعاقداً مع الفرقة الخامسة المدعومة من روسيا، بحسب مصدر محلي لنفس الموقع، والذي ذكر أن الهابس قتل في الانفجار وأن المستهدف يقوم بتصليح الأسلحة الخفيفة ويقوم بنقلها في سيارته الى مستودعات تعود للفرقة الخامسة.