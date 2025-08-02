هل سيكون سعوديا؟ تفاهمات مصرية سعودية حول منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية

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كشفت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر ديبلوماسية الى التوصل لتفاهمات رفيعة المستوى بين مصر والسعودية حول مستقبل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك مع اقتراب انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط في سبتمبر\أيلول المقبل، حيث تشغل مصر هذا المنصب عرفيا منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945.

وبحسب التقرير شهد الاجتماع بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العلمين الجديدة تفاهمات حاسمة بين الجانبين، إنتهت بالإبقاء على العرف القائم بأن يكون الأمن العام لجامعة الدول العربية من دولة المقر، وهي مصر.

وأكد التقرير بأن هذه التفاهمات جاءت لتطوي صحفة جدل أثارها تسريب عن نوايا مصر ترشيح رئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي حتى يتولى المنصب خلفا لأبو الغيط، وتم الرد عليه بهجوم لنشطاء ومؤثرين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تزامن بطرح اسم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اضافة لاقتراح بنقل جامعة الدول العربية الى الرياض.

ولفت مصدر ديبلوماسي عربي إلى أن أسماء مرشحين مصريين تم تداولها خلال الأيام الأخيرة كانت "بالونات اختبار" لقياس مدى القبول العربي لها، حيث اتضح مؤشرات لرفض واسع من بعض الأطراف العربية، ما دفع القاهرة بإعادة النظر بخياراتها والبحث عن شخصية تخظى بتوافق عربي.

ووفقا للتقرير فتحت "محادثات العلمين الطريق لتوافق جديد يستند الى إبقاء منصب الأمين العام من نصيب مصر، بشرط أن تقدم القاهرة على تقديم مرشح يحظى بقبول عربي واسع" وعلى ضوء ذلك، تعكف مصر، وفق التقرير على "اختيار شخصية ديبلوماسية تراعى فيها الملاحظات التي طرحتها بعد العواصم العربية وليس السعودية فقط".

ويتصدر حاليا اسم وزير الخارجية المصري الحالي قائمة الترشيحات الحالي، الى جانب ثلاثة آخرين، بينما استبعد اسم الوزير السابق سامح شكري بسبب "عدم وجود قبول خليجي له".