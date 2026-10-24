نفى المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق توم براك وجود دعم أميركي لزعيم الدروز حكمت الهجري، متهمًا أحد مشايخ الطائفة باستغلال ما وصفه بـ"وهم الدعم الإسرائيلي والأميركي" لفرض نفوذه على أبناء الطائفة، في ظل استمرار التوتر في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وبحسب تصريحات براك، فإن الادعاء بوجود دعم خارجي لا يعكس بالضرورة موقف واشنطن، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تستند إلى تصورات عن المساندة الإسرائيلية والأميركية لتعزيز نفوذها في المنطقة.

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وتطرق براك أيضًا إلى ملف إنتاج مخدر الكبتاغون في المنطقة الممتدة بين السويداء ودرعا، في إشارة إلى التحديات الأمنية التي تواجه جنوب سوريا، حيث تتداخل الملفات المحلية مع الحسابات الإقليمية.

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين إسرائيل والدروز، أشار المبعوث الأميركي إلى حساسية هذه الروابط وتأثيرها في المشهد السوري، بالتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في مناطق جنوبي البلاد، وموقف دمشق الحذر من هذه التحركات.

وتأتي تصريحات براك في وقت لا تزال فيه السويداء تواجه تداعيات المواجهات والتوترات التي شهدتها في يوليو/تموز 2025، والتي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار، من دون أن تنهي الخلافات الأمنية والسياسية في المحافظة.

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