جهاز الأمن الإسرائيلي سيُحَذِر الوزراء: "إعلان السيادة قد يشعل الضفة الغربية"

سيجذر جهاز الأمن الإسرائيلي الوزراء خلال مناقشة تطبيق السيادة من أن "منطقة الضفة الغربية يمكن أن تشتعل في لحظة"، وفق لما أفيد اليوم في قناة i24NEWS العبرية.

علمت i24NEWS أيضاً أن الجهات الأمنية تعزو التحذير الشديد إلى الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة الغربية، الذي وصل إلى الحضيض، وإلى الوضع السياسي الذي يكتنفه الغموض. ومع ذلك، يشيرون في الوقت نفسه إلى حقيقة أن مستوى تنفيذ العمليات والهجمات العدائية في انخفاض كبير - أيضا في ظل التواجد في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية.