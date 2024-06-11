الرئيس التركي يزور زعيم المعارضة لأول مرة منذ 18 عاماً

زار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حزبَ "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، رداً على زيارة رئيسه أوزغور أوزيل مقر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في 2 مايو/أيار الماضي.

وتعد زيارة إردوغان "الشعب الجمهوري"، هي الأولى منذ 18 عاماً عندما زاره في 2006 بمناسبة افتتاح مقره الجديد في عهد رئيسه الأسبق الراحل دنيز بيكال.

ةجاءت زيارة أوزيل لإردوغان بمبادرة من زعيم المعارضة، الذي حقق حزبه فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية يوم 31 مارس/آذار الماضي ليحل في المرتبة الأولى قبل "العدالة والتنمية" منذ 22 عاماً، ولأول مرة أيضاً منذ 47 عاماً.

وفتحت الزيارة الباب لما وصفها إردوغان بـ"الانفراجة السياسية" التي قال إن تركيا كانت بحاجة إليها، بينما وصف أوزيل لقاءاته مع قادة الأحزاب بـ"التطبيع السياسي".