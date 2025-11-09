بعد لحظات من إزالته من قائمة الإرهاب لدى الولايات المتحدة وإلغاء العقوبات الأممية ضده، سيصل رئيس سوريا أحمد الشرع غدًا (الاثنين) لزيارة أولى للبيت الأبيض. من المتوقع أن يناقش الرئيس السوري خلال الزيارة، من بين أمور أخرى، اتفاقًا مستقبليًا مع إسرائيل. ستكون هذه الزيارة أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ إعلان استقلال الدولة عام 1946.

تأتي الزيارة في ظل إجراءات سوريا ضد خلايا داعش في البلاد. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يرغب في انضمام سوريا إلى الجهود العالمية ضد داعش. وأضاف ترامب: "الشرع يقوم بعمل جيد جداً ضد داعش، وهو ينضم إلى التحالف ضد التنظيم الإرهابي".

بالإضافة إلى إزالة الرئيس السوري من قائمة الإرهاب، أقرت وزارة الخارجية الأمريكية دمج 3,500 مقاتل جهادي في الجيش السوري، كما أزالت جبهة النصرة، التنظيم الذي أسسه الشرع والذي انضم إلى القاعدة، من قائمة التنظيمات الإرهابية.

https://x.com/i/web/status/1987264422612484519 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في هذه الأثناء، شوهد الشرع ووزير خارجيته في مباراة كرة سلة مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الأدميرال براد كوبر.

سوريا تشن حملة واسعة ضد خلايا داعش: 71 معتقلًا و60 عملية مداهمة

أطلقت السلطات السورية عملية أمنية واسعة ضد خلايا تنظيم داعش في عدة محافظات، ومن المقرر أن تستمر لعدة أيام.

وأفاد وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، أنه تم حتى الآن تنفيذ 61 عملية مداهمة أسفرت عن اعتقال 71 شخصًا. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن بعض المداهمات أسفرت عن ضبط مواد متفجرة وأسلحة.

وتأتي هذه الحملة الأمنية على خلفية زيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشراع إلى واشنطن يوم الاثنين، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.