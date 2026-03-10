الإخوان المسلمون يجتمعون سراً: هل ينسقون مع إيران ضد إسرائيل؟

كشف تقرير إعلامي عن عقد اجتماع تشاوري سري ودولي لحركة الإخوان المسلمين خلال الأيام الأخيرة لمناقشة تطورات الحرب الدائرة مع إيران وتداعياتها على المنطقة.

وبحسب ما ورد، شارك في اللقاء ممثلون عن فروع الحركة في عدة دول، وتم عقده عبر منصة الاتصال المشفرة Jitsi Meet، حيث وصف المشاركون الحرب بأنها "زلزال سياسي وأمني يعيد تشكيل موازين الشرق الأوسط".

وذكرت التقارير أن القيادي في حركة حماس خالد مشعل شارك في الاجتماع ممثلاً لما يعرف بـ"محور المقاومة"، وقدم رؤية الحركة بشأن الحرب، مشيراً إلى أن الضربات التي طالت منشآت في الخليج واغتيال قيادات إيرانية بارزة قد تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة.

كما أعلن مشعل أن حماس تتبع حالياً سياسة "الصمت السياسي" تجاه الهجمات الإيرانية، بهدف الحفاظ على قنوات الدعم والإمداد للفصائل المرتبطة بـ"محور المقاومة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن استقرار دول الخليج يمثل أولوية لتجنب صدام مع المجتمعات السنية.

من جهته، دعا المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن مراد العضايلة إلى الحفاظ على سيادة بلاده وعدم تحويلها إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، مشيراً إلى أن الحركة في الأردن تتجنب إظهار أي تقارب علني مع إيران في ظل الحساسيات السياسية الداخلية.

ورغم هذا الحذر، أظهرت النقاشات – وفق التقرير – أن الحركة تدرس إمكانية التعاون التكتيكي مع إيران في إطار مواجهة إسرائيل، مع محاولة الموازنة بين هذا التعاون والحفاظ على هويتها السنية ومواقفها السياسية في العالم العربي.