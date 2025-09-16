بعد الضجة وإثارة الذعر: نتنياهو يرد على خطاب العزلة الإقتصادية

قد يعجبك أيضًا -

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الثلاثاء) مؤتمرًا صحفيًا اقتصاديًا، بعد خطابه أمس الذي أثار حالة من الذعر، والذي أقر فيه بأن إسرائيل في عزلة، وبضرورة التكيف مع اقتصاد مغلق. وقال نتنياهو: "نشأ سوء فهم على ما يبدو أنه هزّ سوق الأسهم. الأسواق تُدرك قوة الاقتصاد الإسرائيلي، وجدوى الاستثمار في إسرائيل، وهذا مهم لمستقبلنا وأمننا".

وأضاف: "لقد أذهل الاقتصاد الإسرائيلي العالم أجمع خلال العامين الماضيين. لا أقلل من شأن محاولات تقييدنا اقتصاديًا، لكن العالم يريد المنتجات الإسرائيلية. في عالم الإنترنت والذكاء الاصطناعي وجميع المجالات الأخرى، تُعتبر إسرائيل عاملًا رائدًا، وسيعمل اقتصاد السوق هنا كما كان يعمل حتى الآن".

ووفقًا لنتنياهو، فإن المجال الذي يُمكن أن تُطبّق فيه القيود، وهي ليست اقتصادية، بل سياسية، هو الصناعات الأمنية. وأوضح :"إذا كان هناك درس واحد تعلمناه من هذه الحرب، فهو أننا نريد أن نكون في وضع لا نُقيّد فيه. أن تدافع إسرائيل عن نفسها بقواتها وأسلحتها. نريد تحقيق الاستقلال الأمني".

خلال مرحلة الأسئلة في المؤتمر الصحفي، أعلن نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاه إلى اجتماع في البيت الأبيض بعد أسبوعين.

في مؤتمر المحاسب العام لوزارة المالية الذي عُقد أمس، صرح نتنياهو إن "إسرائيل تدخل نوعًا من العزلة"، وقدم توقعات قاتمة للغاية لمستقبل إسرائيل الاقتصادي: "سيتعين علينا بشكل متزايد التكيف مع الاقتصاد في بعض المجالات التي تتسم بالاكتفاء الذاتي. قد نجد أنفسنا في وضع نُحاصر فيه في الجانب الصناعي، ليس فقط في البحث والتطوير، بل أيضًا في الإنتاج الفعلي. أولًا وقبل كل شيء، سيتعين علينا تطوير قدراتنا على التعامل مع أنفسنا".