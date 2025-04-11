قاضي الهجرة الأمريكي يحكم بإمكانية ترحيل الناشط الكولومبي المؤيد لحماس محمود خليل

قضت محكمة الهجرة في لويزيانا الأمريكية، اليوم الجمعة، بإمكانية ترحيل طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا والناشط المرتبط بحماس، محمود خليل، من الولايات المتحدة باعتباره خطرًا على الأمن القومي، ومن المتوقع أن يستأنف محامو خليل الحكم، ومن غير المتوقع أن يكون ترحيله وشيكًا.

وفي ختام جلسة استماع في مدينة جينا، قال قاضي الهجرة جيمي إي. كومانس إن "ادعاء الحكومة بأن وجود خليل في الولايات المتحدة يُشكل "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية كان كافيًا لاستيفاء شروط ترحيله". وأضاف "الحكومة أثبتت بأدلة واضحة ومقنعة أنه قابل للترحيل". وقال محامو خليل إنهم سيستأنفون الحكم ويطلبون إعفاءً.

ويعني قرار "قابلية الترحيل" الصادر عن محكمة الهجرة أن القاضي قد قرر أن شخص مثل خليل عرضة للترحيل من الولايات المتحدة بسبب انتهاك قانون الهجرة أو عدم امتلاكه وضعًا قانونيًا للهجرة.واتهمت الحكومة الأمريكية خليل بدعم حركة "حماس"، وكدليل على ذلك، قدمت الحكومة مذكرة من صفحتين من وزير الخارجية ماركو روبيو، أوضحت فيها أسباب الترحيل، مشيرةً إلى نشاط خليل الاحتجاجي.

وتقول المذكرة إن "الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا قابل للترحيل بسبب معتقداته أو تصريحاته أو ارتباطاته التي من شأنها المساس بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية".