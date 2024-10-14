تقرير: وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تصل لبنان للبحث عن علاقات بين الجيش اللبناني وحزب الله

نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم (الاثنين)، أن ثلاثة مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية في لبنان اعترفوا بأنه منذ بدء المناورة البرية الإسرائيلية في لبنان، بدأت أطراف غربية -على رأسها الولايات المتحدة- اتصالات يومية مكثفة مع قوات الجيش والقوات الأمنية اللبنانية.

هكذا، أفادت مصادر لبنانية لـ "الأخبار" أن التواصل الذي قامت به الدول الغربية مع الجيش اللبناني تركز على جمع المعلومات والتقييمات حول حزب الله. في الواقع، زعم التقرير أن ما أثار اهتمام تلك الدول هو الحصول على تقديرات ومعلومات من الوكالات الرسمية في لبنان، حول حالة القيادة في حزب الله بعد اغتيال زعيم التنظيم حسن نصر الله، وطلبوا جمع تفاصيل حول التغييرات التي حدثت في حالة القيادة والهيكل العسكري.

والجدير بالذكر، بحسب أحد هذه المصادر، أن الجانب الأميركي كان مهتماً أكثر من الآخرين بمسألة ما إذا كان حزب الله “لا يزال يتواصل مع القوى العسكرية والأمنية والعملياتية في لبنان، إضافة إلى أسئلة تتعلق بـ شكل ومحتوى الاتصال."

إضافة الى ذلك - كشف أحد المصادر عن تطور حصل قبل أيام: "وصل إلى مطار بيروت يوم الخميس الماضي فريق أمني أمريكي يضم 15 ضابطاً من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA. وغادر الفريق المطار في قافلة من السيارات المصفحة التي لا تحمل لوحات معدنية، وتوجهوا إلى مقر السفارة الأميركية.

وأوضح المصدر أن الفريق "انضم إلى خلية العمل المتمركزة في أحد أجنحة السفارة في بيروت، للمساعدة في إدارة محطة بيروت".

كما ورد أن أحد كبار المسؤولين كشف أن "قيادة حزب الله طلبت قبل أيام من الحاج وفيق صفا، ضمن منصبه كرئيس لجنة الارتباط والتنسيق مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية، التواصل مع عدد من العناصر في هذه القوات بشأن قضايا تتعلق بالحرب الدائرة".

وأوضح المسؤول أن "الاتصال مع صفا تم على الرغم من أن حزب الله كان يعلم أن مجرد وجود مكالمة هاتفية سيشكل تهديدا أمنيا على صفا"، وأشار إلى أن هذه المخاوف تأكدت عندما هاجم الجيش الإسرائيلي بيروت، حيث سرب خبرا مفاده أن الهدف هو صفا نفسه – قبل أن يعلن حزب الله لاحقاً إن الخبر غير صحيح”.