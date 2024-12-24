هل بقي يهود في سوريا؟ وما هو موقفهم من النظام الجديد؟

لم يبق في سوريا اليوم سوى أربعة يهود - ثلاثة رجال وامرأة، جميعهم من كبار السن ويعيشون في دمشق، وفقًا لتقرير JJAC (العدالة لليهود في الدول العربية). وكشف الحاخام الدكتور إيلي عبادي، الرئيس المشارك للمنظمة، لموقع واينت أن العدد انخفض بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، من 13 إلى أربعة أشخاص.

هذا ويوضح الحاخام عبادي: "لديهم منازلهم ولا يريدون المغادرة. لقد اعتادوا على الحياة هناك". "لم يخشوا الثورة في سوريا أو سقوط الأسد. يعتقدون أنهم لن يتعرضوا للأذى". ويوضح أن هؤلاء اليهود الأخيرين من سوريا "يمكنهم المغادرة، لكنهم كبار في السن ولا يريدون الذهاب إلى بلد آخر. ولديهم عائلات في إسرائيل والولايات المتحدة، ولا سيما في نيويورك".

ووفقا لتقرير JJAC كان يعيش في سوريا حوالي 30 الف يهودي في القرن الماضي ، وهناك أدلة أثرية على وجودهم في مدن مثل دمشق وحلب. وانخفض عدد اليهود بين الأعوام 1943 و1958، من 29770 إلى أقل من 5400 شخص. وفي عام 1991، لم يبق في سوريا سوى 100 يهودي.