أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في توثيق متداول جرى تصويره في جنوب لبنان، يظهر فيه جندي وهو يقوم بتصرف وُصف بالمسيء تجاه تمثال للسيدة العذراء داخل إحدى القرى المسيحية. ويشار الى أن الصورة تنتشر الآن وبسرعة في شبكات التواصل الأجنبية.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن التوثيق صُوّر في بلدة دبل، ويُعتقد أنه نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جنود شاركوا في الحدث، ما دفع الجهات العسكرية إلى فحص ملابساته.

في المقابل، أعربت حراسة الأراضي المقدسة، التابعة للفاتيكان والمسؤولة عن المواقع المسيحية في المنطقة، عن “أسف عميق” إزاء الحادثة، معتبرة أنها تمثل “إساءة للرموز الدينية وسلوكًا غير مقبول”.

ودعت الجهة الكنسية السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات، والتعامل مع الحادثة بجدية، في ظل حساسيتها الدينية وتأثيرها على العلاقات بين المجتمعات المحلية.

كما هو معلوم، قبل نحو أسبوعين فقط نُشرت نتائج التحقيق في حادثة تحطيم تمثال المسيح على يد جندي من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. التحقيق، الذي عُرض على قائد فرقة 162، رئيس الأركان وقائد الجبهة الشمالية، أقر أن تصرفات الجنود خالفت بشكل كامل أوامر الجيش الإسرائيلي وقيم الجيش الإسرائيلي.

الجندي الذي تم توثيقه وهو يحطم تمثال المسيح والجندي الذي قام بتصويره أُعفي من الخدمة وحُكم عليهما بـ30 يومًا من الحبس. ستة جنود آخرين وقفوا جانبًا ولم يوقفوا الحدث استُدعوا لجلسات تحقيق ستُعقد لاحقًا، وبعدها سيتقرر بشأن اتخاذ إجراءات قيادية إضافية. قيادة الشمال نقلت إلى المجتمع المسيحي في جنوب لبنان تمثالًا جديدًا بدلاً من التمثال الذي تم تخريبه.

جاء في بيان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي يُعرب عن أسف عميق على الحادث ويؤكد أن نشاطه في لبنان موجَّه ضد حزب الله وجهات أخرى، وليس ضد مواطني لبنان. منذ تلقي البلاغ عن الحادث، يعمل قيادة المنطقة الشمالية على مساعدة مجتمع القرية في استبدال التمثال. قائد الفرقة تلقى نتائج التحقيق وتوصيات القادة".