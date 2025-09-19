يوروفيجن 2026: النمسا ترفض دعوات مقاطعة إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

أعربت النمسا، التي ستستضيف يوروفيجن في مايو/ايار عام 2026، عن معارضتها لدعوات من عدة دول أوروبية لمقاطعة إسرائيل في حال مشاركتها في النسخة القادمة. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية والأوروبية سيب شيلهورن، في مقابلة مع صحيفة "كورير" النمساوية: "المقاطعات الثقافية غبية ولا طائل منها؛ إنها لا تساعدنا على المضي قدمًا".

وتعتزم الوزارة النمساوية إرسال رسالة إلى نظيراتها الأوروبية تُحذرها فيها من أي مقاطعة. وقد أطلق اتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU)، الجهة المنظمة للمسابقة، "حوارًا" داخليًا حول هذه القضية. ومن المتوقع صدور التوصيات بنهاية العام، قبل أن تتخذ الدول الأعضاء القرار النهائي أواخر عام 2025. في غضون ذلك، تستعد النمسا لاستضافة نسخة من المسابقة في ظلّ توتر دبلوماسي حاد.

وكانت دول إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا قد أعلنت بالفعل أنه "قد تنسحب من المسابقة إذا سُمح لإسرائيل بالمنافسة". وبررت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية العامة، أفروتروس، موقفها بالإشارة إلى "انتهاكات جسيمة لحرية الصحافة" في غزة، ونددت بـ"التدخل السياسي المُثبت" خلال النسخة الماضية.

وفي عام 2025، حلّ المغنية الإسرائيلية يوفال رافائيل، الناجي من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، في المركز الثاني بفضل تصويت شعبي واسع. أقرّ سيب شيلهورن بحرية كل دولة في اتخاذ قراراتها، لكنه حذّر من "الضغط" و"الابتزاز السياسي". وأصرّ على أن "المسابقة، في المقام الأول، مسابقة فنية. ويبدو لي أن مزج الموسيقى بالسياسة يُشكّل إشكالية بالغة".