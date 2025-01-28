وزير خارجية ايران يسخر من ترامب ويقترح "ترحيل إسرائيليين الى غرينلاند" و"يحذر" من مهاجمة منشآت ايران النووية

وزير الخارجية الإيراني يحذر في مقابلة حصرية من إمكانية مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة لمنشآت ايران النووية ويعتبره "جنونا"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الايراني عباس عراقجيLOUAI BESHARA/AFP

تطرق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مقابلة حصرية مع "سكاي نيوز" الى إمكانية مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة لإيران وقال إن منشآتنا النووية سيكون جنونا" و"سيشكل كارثة سيئة جدا"، كما سخر من عرض ترامب ترحيل سكان غزة وعرض "ترحيل إسرائيليين الى غرينلاند"

Video poster
تصريحات الرئيس الأمريكي حول نقل سكان غزة إلى دول الجوار العربية بين ترحيب واستنكار

وجاء تحذير عراقجي في أول مقابلة للوزير الإيراني منذ تنصيب ترامب، حيث أجريت المقابلة الحصرية في مكتبه في طهران. وصرح عراقجي "أوضحنا أن كل هجوم على منشآتنا النووية سيتم الرد عليه بصورة فورية وشديدة. لكنني أعتقد أنهم لن يقوموا بهذا الأمر المتطرف. هذا حقيقة متطرف. وسيجعل كل المنطقة بوضع كارثي فظيع".

وبخصوص المحادثات النووي مع الولايات المتحدة قال :"الوضع مختلف وأصعب بكثير من المرة القادمة" وتابع "الجانب الآخر يجب أن يقوم بأمور كثيرة حتى يكسب ثقتنا.. لم نسمع شيئا سوى كلمة ’لطيف’ وهذا بالطبع لا يكفي".

كما سخر عراقجي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عرض "ترحيل" الفلسطينيين من غزة، وعرض بدلا من ذلك ترحيل "الإسرائيليين الى غرينلاند".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات