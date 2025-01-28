وزير خارجية ايران يسخر من ترامب ويقترح "ترحيل إسرائيليين الى غرينلاند" و"يحذر" من مهاجمة منشآت ايران النووية

تطرق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مقابلة حصرية مع "سكاي نيوز" الى إمكانية مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة لإيران وقال إن منشآتنا النووية سيكون جنونا" و"سيشكل كارثة سيئة جدا"، كما سخر من عرض ترامب ترحيل سكان غزة وعرض "ترحيل إسرائيليين الى غرينلاند"

وجاء تحذير عراقجي في أول مقابلة للوزير الإيراني منذ تنصيب ترامب، حيث أجريت المقابلة الحصرية في مكتبه في طهران. وصرح عراقجي "أوضحنا أن كل هجوم على منشآتنا النووية سيتم الرد عليه بصورة فورية وشديدة. لكنني أعتقد أنهم لن يقوموا بهذا الأمر المتطرف. هذا حقيقة متطرف. وسيجعل كل المنطقة بوضع كارثي فظيع".

وبخصوص المحادثات النووي مع الولايات المتحدة قال :"الوضع مختلف وأصعب بكثير من المرة القادمة" وتابع "الجانب الآخر يجب أن يقوم بأمور كثيرة حتى يكسب ثقتنا.. لم نسمع شيئا سوى كلمة ’لطيف’ وهذا بالطبع لا يكفي".

كما سخر عراقجي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عرض "ترحيل" الفلسطينيين من غزة، وعرض بدلا من ذلك ترحيل "الإسرائيليين الى غرينلاند".