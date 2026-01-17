تحول لافت في شمال سوريا: قسد تنسحب ودمشق تعترف بالهوية الكردية

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن سحب قواته من منطقتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب، وهما من مناطق التماس، اعتبارًا من صباح يوم غد عند الساعة السابعة، مع إعادة التموضع في مناطق شرق الفرات.

وأوضح عبدي، في بيان رسمي، أن القرار جاء استجابةً لدعوات من دول صديقة ووسطاء، ويهدف إلى إبداء حسن النية في استكمال عملية الدمج وتنفيذ بنود اتفاق العاشر من آذار، في ظل تصاعد التوتر الميداني وتعرض مناطق التماس لهجمات متواصلة خلال اليومين الماضيين.

وفي تطور سياسي متزامن، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الجمعة، المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يرسّخ الاعتراف بالهوية الكردية بوصفها جزءًا أصيلاً من الهوية الوطنية السورية، ويقضي بمنح الجنسية السورية لمكتومي القيد من الأكراد، وإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.

وينص المرسوم على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، مع السماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية، كما يقرّ اعتبار عيد النوروز في 21 آذار عطلة رسمية مدفوعة الأجر في عموم البلاد.

وأكد المرسوم التزام الدولة السورية بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان المساواة الكاملة بين المواطنين، مع تجريم أي شكل من أشكال التمييز أو التحريض القومي.

وفي كلمة نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، دعا الرئيس الشرع المواطنين الأكراد إلى المشاركة الفاعلة في بناء الدولة والحفاظ على وحدتها، مؤكداً أن سوريا تسعى إلى الاستقرار والتنمية ونبذ الانقسام.

من جهته، شدد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، في تصريح عبر منصة “إكس”، على أن الأكراد يشكلون ركيزة أساسية في المجتمع السوري، مؤكداً أن وحدة السوريين هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة.