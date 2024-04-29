السعودية: عاصفة غبارية تضرب شمال مدينة أبها مصحوبة بإعصار قمعي

شهدت مدينة أبها، في منطقة عسير، اليوم الاثنين، ظاهرة جوية نادرة تمثلت في عاصفة غبارية مصحوبة بإعصار قمعي متوسط السرعة ضرب المدخل الشمالي للمدينة.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة العاصفة حيث بدت السماء مغشاة بالغبار، واشتدت الرياح، وحجبت الشمس تمامًا.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن هذه الظاهرة ناتجة عن حالة من اضطراب الطقس تؤثر على المنطقة، مؤكداً عدم وقوع أي أضرار حتى الآن.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه الظواهر الجوية عند مشاهدتها، كما نصح بتأجيل السفر براً لغير الضرورة.