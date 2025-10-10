الاتحاد الدولي للجمباز "يأخذ علماً" باستبعاد إسرائيل من بطولة العالم في إندونيسيا

قال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان، إنه "يُحيط علماً بقرار الحكومة الإندونيسية باستبعاد إسرائيل من بطولة العالم في إندونيسيا"، ويُدرك "التحديات التي واجهتها الدولة المُضيفة في تنظيم هذا الحدث"، فيما ردّ الاتحاد، اليوم الجمعة، على قرار الحكومة الإندونيسية برفض منح تأشيرات للرياضيين الإسرائيليين المُسجلين في بطولة العالم الثالثة والخمسين للجمباز الفني، المُقرر إقامتها في جاكرتا من 19 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

ورغم عدم إدانته للقرار، إلا أنه أعرب عن رغبته في "تهيئة بيئة مُناسبة في أسرع وقت مُمكن، حيث يُمكن للرياضيين من جميع أنحاء العالم ممارسة رياضتهم بأمان وراحة بال تامة".

أثار هذا الاستبعاد ردود فعل عديدة في الأوساط الرياضية والدبلوماسية. وكان من المُقرر أن تُشارك إسرائيل بوفد مُكوّن من ستة لاعبين جمباز، من بينهم البطل الأولمبي والعالمي أرتيم دولجوبيات. يُمثل غيابهم، بسبب رفض منحهم التأشيرة، مرحلة جديدة في تسييس الرياضة في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكانت إندونيسيا، ذات الأغلبية المسلمة، قد واجهت بالفعل ضغوطًا داخلية شديدة واحتجاجات ضد مشاركة الرياضيين الإسرائيليين. ويأمل الاتحاد الدولي للجمباز الآن أن تسود المبادئ العالمية للرياضة في المستقبل، مذكرًا بأن المنافسة يجب أن تكون "رمزًا للوحدة لا للانقسام".