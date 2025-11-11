أنقرة تتحدى إسرائيل : الخطوة التركية التي ستشعل غضب إسرائيليا

ذكرت تقارير إعلامية أن أنقرة تستعد لإرسال قوة عسكرية كبيرة إلى قطاع غزة، في خطوة تتعارض مع الموقف الإسرائيلي الرافض لأي وجود عسكري تركي داخل القطاع.

وبحسب ما أفاد به موقع Middle East Eye، فإن الحكومة التركية في مراحل متقدمة من إعداد خطة تشمل نشر مئات الجنود ضمن قوة حفظ سلام دولية يجري التنسيق بشأنها مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، رغم استمرار الخلافات حول تفاصيل المبادرة.

ونقلت مصادر مطلعة أن تركيا شكلت خلال الأسابيع الماضية قوة خاصة من نحو ألفي جندي من وحدات مختلفة في الجيش التركي، معظمهم ذوو خبرة في مهام حفظ السلام وفي مناطق النزاع.

ومن المتوقع أن ينضم هؤلاء إلى قوة دولية أوسع ستعمل على تثبيت الهدنة والمساعدة في إعادة إعمار غزة بعد الحرب.

وأكدت مصادر في أنقرة أن تركيا تسعى للعب دور محوري في إعادة إعمار القطاع وضمان استمرارية وقف إطلاق النار في إطار مبادرة تشرف عليها الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤولون أن نحو ألف جندي من القوات البرية تطوعوا بالفعل للمشاركة في المهمة، إلى جانب فرق هندسة ولوجستية وخبراء متفجرات، بينما لم يُعرف بعد ما إذا كانت وحدات بحرية ستشارك أيضًا.

وقال أحد المصادر التركية إن "المهمة ستكون مبادرة دولية منسقة، وليست عملية أحادية الجانب"، مضيفًا أن وجود قوات تركية في غزة "قد يساهم في تحقيق الاستقرار ومنع أي تصعيد مستقبلي".