تقرير: خامنئى حذر حسن نصر الله قبل اغتياله

حذر المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي زعيم حزب الله حسن نصر الله، ودعاه إلى الفرار من لبنان قبل أيام من مقتله في هجوم إسرائيلي، كما أوردت وكالة رويترز للأنباء مساء اليوم (الأربعاء). وبحسب التقرير، فإن خامنئي يشعر الآن بقلق بالغ بشأن التسلل الإسرائيلي إلى صفوف القيادات العليا في طهران، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر إيرانية

وكما ذكرنا، مباشرة بعد هجوم البيجر في 17 سبتمبر/أيلول، أرسل خامنئي رسالة مع مبعوث، "من أجل حث الأمين العام لحزب الله على المغادرة إلى إيران، مستشهدا بتقارير استخباراتية تشير إلى أن إسرائيل لديها عملاء داخل حزب الله وتخطط لقتله". هذا ما قاله أحد المصادر لرويترز، وهو مسؤول إيراني كبير، إن الرسول كان قياديا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني، المقدم عباس نيلفروشان، الذي قتل أيضا في الهجوم الإسرائيلي الذي قتل خلاله نصر الله.

وأشار مسؤول كبير آخر في الخبر إلى أن "مقتل نصر الله دفع السلطات إلى إجراء تحقيق شامل للاشتباه بوجود تسلل لعناصر ومؤسسات في طهران - من الحرس الثوري حتى كبار المسؤولين الأمنيين".

وبحسب المصادر، فإن التحقيق يركز بشكل خاص على أولئك الذين يسافرون إلى الخارج أو لديهم أقارب يعيشون خارج إيران. كما كتبت رويترز أنه "في طهران اشتبهوا في بعض أعضاء الحرس الثوري الذين سافروا إلى لبنان وبدأوا في السؤال عن مكان وجود نصر الله - وكم من الوقت كان من المتوقع أن يبقى في أماكن معينة."

وأضاف المصدر في التقرير أنه "تم اعتقال الشخص المعني، الى جانب مصدرين آخرين بعد أن أثار قلق مسؤولي المخابرات الإيرانية. وغادرت عائلته البلاد وتعيش الآن خارج إيران". ووردت التفاصيل دون تحديد تفاصيل إضافية حول هوية الشخص أو عائلته. وأشار المسؤول الثاني الذي تحدث إلى رويترز إلى أن "اغتيال نصر الله أدى إلى انعدام الثقة بين طهران وحزب الله، وفي حزب الله نفسه. ولم يعد المرشد الأعلى يثق بأحد".