المجرمون انتحلوا صفة شرطة إسرائيلية: توثيق جريمة قتل الممرض في قرية نحف

مسلسل الجريمة في المجتمع العربي مستمر: يزن محمد قادري، ممرض في المركز الطبي للجليل في نهاريا، قُتل خلال الليل (بين الأحد والاثنين) في قرية نحف في الشمال، وذلك في إطار نزاع بين مجرمين. تم نقله إلى المستشفى الذي كان يعمل فيه وهو في حالة حرجة، لكن الطواقم الطبية اضطرت لإعلان وفاته في المكان.

أشار تنظيم مبادرات إبراهيم إلى أن قادري، الذي توفي عن عمر يناهز 33 عامًا، هو الضحية رقم 170 في المجتمع العربي منذ بداية عام 2025. في نفس الفترة من العام الماضي، بلغ عدد الضحايا 154، مما يعني تسجيل زيادة نسبتها عشرة في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وهذه هي الجريمة الرابعة في غضون أربع وعشرين ساعة. في توثيق كاميرات المراقبة يمكن رؤية المنفذين عندما يصلون إلى المكان وهم يرتدون زي شرطة.

كما هو معلوم، قبل عدة ساعات من ذلك، قُتل رجل يبلغ من العمر 41 عامًا في يافا، وأصيب شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بجراح طفيفة. خلفية الجريمة، الذي أُطلق فيها النار على الضحية حتى الموت، هي نزاع بين مجرمين.