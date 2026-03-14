سفارة الولايات المتحدة في بغداد: على المواطنين الأميركيين مغادرة العراق فورا

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانا أمينيا، مساء اليوم السبت، دعت فيه الأميركيين إلى مغادرة العراق فوراً، محذّرة من تصاعد تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات التي تنفذها مجموعات موالية لإيران ضد أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان. وقالت "الميليشيات شجّعت ونفّذت هجمات عشوائية استهدفت أميركيين ومنشآت مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق مختلفة من العراق".

وأضافت "المنطقة المحيطة بمطار أربيل الدولي والقنصلية الأميركية في أربيل شهدت أيضاً هجمات متكررة"، محذّرة الأميركيين من "محاولة التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل بسبب استمرار خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في الأجواء العراقية".

.وأكدت السفارة استمرار العمل بتحذير السفر من المستوى الرابع، الذي ينص على "عدم السفر إلى العراق"، مبررة ذلك بـ"مخاطر الإرهاب والخطف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية"، إلى جانب القدرة المحدودة للحكومة الأميركية على تقديم خدمات طارئة لمواطنيها داخل البلاد. مشيرة إلى "تكرار استهداف المنطقة الدولية في وسط العاصمة بغداد، التي لا تزال مغلقة مع استثناءات محدودة."