خصم أردوغان الكبير: السلطات التركية تعتقل رئيس بلدية اسطنبول

أمرت السلطات التركية بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأكبر للرئيس أردوغان، ونحو 100 شخص آخر، بينهم صحفيون ورجال أعمال، في إطار تحقيق بالفساد، حسبما أفاد موقع صباح الإخباري التركي اليوم (الأربعاء)، وتحدثت تقارير عن انخفاض قيمة الليرة التركية بعد الحدث.

وأعلن إمام اوغلو على موقع "إكس" أن المئات من ضباط الشرطة متواجدون أمام منزله، مضيفا أنه لن يستسلم وسيواصل الصمود في وجه الضغوط. وصل ضباط شرطة مكافحة الشغب إلى منزله وقاموا بتفتيشه في إطار التحقيق. وفي الوقت نفسه، غرد مستشاره الإعلامي مراد أونغون بأنه تم اعتقاله دون توضيح الأسباب.

ASSOCIATED PRESS/AP

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، قال رئيس البلدية: "يؤسفني أن أقول إن حفنة من العقول التي تحاول اغتصاب إرادة شعبنا استخدمت شرطتي الحبيبة، وقوات الأمن في هذا البلد كأداة لهذا الشر، ووضعت مئات من رجال الشرطة في منزلي، عند باب منزل ستة عشر مليونًا من سكان إسطنبول. نحن نواجه طغيانًا كبيرًا، لكن أريدكم أن تعلموا أنني لن أستسلم. أحبكم جميعًا كثيرًا. وأعهد بنفسي إلى أمتي. كل شعبي يعلم أنني سأقف شامخًا، وسأواصل القتال ضد هذا الشخص وعقله الذي يستخدم هذه العملية برمتها كآلية".