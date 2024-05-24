جماعة الحوثي تعلن تنفيذ ثلاث عمليات نوعية ضد ثلاث سفن في البحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثية يحيى سريع في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن "تنفيذ القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات نوعية استهدفت ثلاث سفن"، مشيرا إلى ىأن"العملية الأولى استهدفت سفينة MSC ALEXANDRA الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد السريع على أن "العملية الثانية نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت سفينة YANNIS أثناء مرورها بالبحر الأحمر"وتابع: "العملية الثالثة نفذتها القوة الصاروخية مستهدفة سفينة ESSEX الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط".

وحذر يحيى السريع "الشركات التي تتعامل مع الكيان بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها ستتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها".