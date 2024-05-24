جماعة الحوثي تعلن تنفيذ ثلاث عمليات نوعية ضد ثلاث سفن في البحر الأحمر

يحيى السريع العملية الأولى استهدفت سفينة MSC ALEXANDRA الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية".

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
تظهر هذه الصورة الملتقطة في 12 نوفمبر 2018 سفينة يو إس إس كارني في البحر الأبيض المتوسط. قال البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمر
تظهر هذه الصورة الملتقطة في 12 نوفمبر 2018 سفينة يو إس إس كارني في البحر الأبيض المتوسط. قال البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمرMass Communication Specialist 1st Class Ryan U. Kledzik/U.S. Navy via AP

أعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثية يحيى سريع في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن "تنفيذ القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات نوعية استهدفت ثلاث سفن"، مشيرا إلى ىأن"العملية الأولى استهدفت سفينة MSC ALEXANDRA الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد السريع على أن "العملية الثانية نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت سفينة YANNIS أثناء مرورها بالبحر الأحمر"وتابع: "العملية الثالثة نفذتها القوة الصاروخية مستهدفة سفينة ESSEX الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط".

وحذر يحيى السريع "الشركات التي تتعامل مع الكيان بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها ستتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق