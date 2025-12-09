هل يقود نجيب ساويرس إعادة إعمار غزة؟ زيارة غامضة لإسرائيل تثير التساؤلات

زار الملياردير المصري نجيب ساويرس إسرائيل هذا الأسبوع، في وقت تتكثف فيه الاتصالات الإقليمية والدولية حول تشكيل مجلس دولي محتمل لإدارة قطاع غزة في المرحلة التي تلي الحرب. وبحسب "هآرتس " فإن زيارة ساويرس تأتي في ظل استمرار اسمه ضمن الشخصيات المرشحة للمشاركة في هذا المجلس، وفقًا للخطة التي كان قد اقترحها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ورغم أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يؤكد ما إذا كان قد التقى ساويرس خلال زيارته، فإن وجوده في إسرائيل تزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة واجتماعات غير معلنة متعلقة بترتيبات "اليوم التالي".

وكان اسم ساويرس قد برز في أكتوبر الماضي في وسائل إعلام عربية، بينها المصري اليوم، حيث قال إنه لم يتلقَ أي عرض رسمي للانضمام إلى المجلس الدولي، وإنه علم بترشيحه عبر وسائل الإعلام فقط. ومع ذلك، لم يغلق الباب أمام إمكانية المشاركة، مؤكدًا أن قبوله لأي دور سيكون مشروطًا بوجود قرار واضح بتأسيس دولة فلسطينية.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها صحيفة هآرتس إلى أن بلير، المهندس الرئيسي لمقترح إدارة دولية للقطاع، وضع ساويرس ضمن قائمة الأسماء المرشحة للمشاركة في المجلس، الذي يُتوقع أن يضم رجال أعمال ومسؤولين دوليين إلى جانب شخصيات مقربة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وتأتي أهمية ساويرس في هذا السياق من ثِقله الاقتصادي وصلاته الإقليمية، إضافة إلى حضوره المعروف في مشاريع إعادة الإعمار، ما يجعله مرشحًا مقبولًا لبعض الأطراف الإقليمية، خاصة إذا ارتبط دوره بضمانات سياسية تتعلق بمستقبل الدولة الفلسطينية.