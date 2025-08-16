رفع العلم الإسرائيلي في مظاهرة بالسويداء طالبت بـ"حق تقرير المصير"

قد يعجبك أيضًا -

طالب متظاهرون اليوم السبت في السويداء بتدخل إسرائيلي لدعم مطالبهم بفصل السويداء عن الحكومة الانتقالية في دمشق، وأعلنوا بصور قاطعة عن رفضهم للحكومة السورية الحالية، مطالبين بمحاكمة المسؤولين عن "الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين"، من جانب آخر عبر آخرون عن اعتراضهم لرفع العلم الإسرائيلي واعتبروا أن ذلك لا يمثل توجه جميع المحتجين.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن المئات شاركوا في التظاهرة التي أطلقوا عليها "حق تقرير المصير" حيث رفع بعض المشاركين أعلام الطائفة الدرزية والعلم الإسرائيلي.

وحمل المحتجون صور الضحايا ولافتات تطالب بالقصاص والعدالة، وأكدوا على أن دماء الأبرياء لن تمحى وأن صوت الشارع سيتواصل حتى تحقيق المطالب المشروعة، كما شدد المتظاهرون على ضرورة احترام حق أهالي السويداء في تقرير مصيرهم بعيدا عن أية وصاية أو تجاهل لمطالبهم.

وطالب المحتجون بفتح المعابر الإنسانية بصورة عاجلة ورفع الحصار عن مناطقهم وإنشاء جسر جوي لنقل المواد الطبية والغذائية مع تدهور الأوضاع الإنسانية وانقطاع شبه كامل لمقومات الحياة الإنسانية.