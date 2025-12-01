الملف السوري يتصدر منتدى الأقليات في جنيف دعوات لتعزيز الثقة ومحاسبة الجناة

شهدت أروقة قصر الأمم المتحدة في جنيف حضوراً لافتاً للملف السوري خلال الدورة الثامنة عشرة لمنتدى قضايا الأقليات، حيث تصدّرت قضايا بناء الثقة وتعزيز التماسك الاجتماعي جدول الأعمال. وركّزت المناقشات على تفكيك أسباب انعدام الثقة داخل المجتمعات المتنوعة، وضرورة توفير بيئات آمنة تدعم التعايش السلمي، خصوصاً في البلدان الخارجة من نزاعات معقّدة.

الدكتور جينس كريناث مدير معهد توثيق الانتهاكات ضد الاقليات الدينية في منطقة الليفانت( الشرق الاوسط) ، والذي مركزه واشنطن قال :"نقوم بتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان لايصال صوت من لا صوت له، نحاول العثور على الأدلة التي تثبت تورط القوات الحكومية أو الجهات الأخرى المرتبطة بالدولة والتي تعمل بشكل مستقل، لكن أيضا بصورة منهجية بالنيابة عن الحكومة".

الملف السوري حضر بقوة في ضوء المجازر والانتهاكات التي شهدها الساحل والسويداء، حيث عرض المشاركون صورة مقلقة عن الوضع الإنساني وغياب العدالة الانتقالية. وشدّد ممثلو المجتمع المدني على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات وإشراك الأقليات في لجان الحقيقة والمصالحة وإصلاح المؤسسات لضمان عدم تكرارها.

كما ناقش المنتدى حماية الأقليات في النزاعات المسلحة وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمجتمعات المهمّشة. واختُتمت الأعمال بتوصيات يُنتظر أن تشكّل إطاراً دولياً لتعزيز حقوق الأقليات ودعم الاستقرار في الدول المتعددة المكوّنات، وفي مقدمتها سوريا.