إيران: اعتقال 20 شخصًا بشبهة التجسس لصالح الموساد

أعلنت إيران اعتقالها 20 شخصًا خلال الأشهر الأخيرة للاشتباه في كونهم عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد). ووفقًا للمتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغيري، فقد أُسقطت التهم عن بعض المشتبه بهم وأُطلق سراحهم، دون تحديد عددهم.

وحذرت السلطات من أنه لن يُمنح أي عفو عن المدانين، وأنهم سيكونون "عبرةً" من خلال أحكام قاسية.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت العالم النووي روزبه فادي، المُدان بالتجسس لصالح إسرائيل ونقل معلومات عن عالم آخر قُتل في غارات إسرائيلية في يونيو/حزيران المنصرم. وقال جهانغيري إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة فور انتهاء التحقيقات. ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد عمليات الإعدام المرتبطة بالتجسس لصالح إسرائيل.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، فقد نُفذت ثمانية أحكام إعدام على الأقل في الأشهر الأخيرة بهذه التهمة. وتتهم طهران الدولة اليهودية بانتظام بتنفيذ عمليات سرية تستهدف بنيتها التحتية العسكرية والنووية. وتؤكد السلطة القضائية التزامها بمكافحة أنشطة الاستخبارات الأجنبية على أراضيها "بلا هوادة".