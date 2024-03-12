الجامعة العبرية توقف الأستاذة نادرة كيفوركيان بعد توقيعها على عريضة تتهم إسرائيل بـ "الإبادة الجماعية"

أوقفت الجامعة العبرية البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، المحاضرة في كلية الحقوق على خلفية توقيعها على عريضة ضد الحرب في غزة تشتمل على اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وبكونها كيان احتلال منذ 1948" في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الفائت.

وكانت الجامعة قد عرضت على كيفوركيان أن تترك منصبها، لكنها لم تفعل، وواصلت التحدث علناً ضد إسرائيل. وفي الوثيقة التي نشرت أمس، قالت البروفيسور إنه "حان الوقت لإلغاء الصهيونية"، وشككت بصدق الادعاءات حول قيام مسلحي حماس يوم 7 أكتوبر بعنف جنسي.

ونقل تقرير في واينت قولها: "سيستخدمون أي كذبة. بدأوا بالأطفال، واستمروا في الحديث عن الاغتصاب، وسيستمرون مع مليون كذبة أخرى".

من جانبها أصدرت الجامعة العبرية بيانا جاء فيه: "تصريحاتها تأخذ حرية التعبير والحرية الأكاديمية إلى أقصى الحدود وتستخدمها بشكل ساخر للتشهير والتحريض".

وأوضحت الجامعة في بيان أنها تعتز بكونها مؤسسة إسرائيلية، جماهيرية وصهيونية. وأضافت أن رؤساء الجامعة يكررون دعوتهم للأستاذة كيفوركيان بإيجاد بيت أكاديمي آخر لها يتلاءم مع مواقفها.