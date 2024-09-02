نظام تشغيل مزود بخزانين للغاز:إحباط عملية تفجيرية عند مدخل مستوطنة عطيرت قرب رام الله

أبطل مفعول سيارة مفخخة مزودة بنظام تشغيل متصل بخزاني غاز كبيرين هذا الصباح (الاثنين) من قبل الجيش الإسرائيلي والمختصين بالمتفجرات في الشرطة والجيش الإسرائيليين، ولم تقع إصابات خلال الحدث. وتم إغلاق شارع رئيسي في المنطقة خلال ذلك.

وقالت الشرطة: "إن القوة العسكرية التي وصلت إلى مكان الحادث لم تتمكن من التعرف على محتويات السيارة بسبب تعتيم النوافذ. ووصل المختصون بالمتفجرات في شرطة حرس الحدود، وعرفوا بأنها سيارة مفخخة ويعملون الآن على تحييد المركبة."

رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني بنيامين ورئيس مجلس المستوطنات "ييشاع" مناحيم يسرائيل غانتس قال إن"معجزة كبيرة وقعت صباحا في بنيامين" مطالبا بنشاط قتالي على غرار ما يجري في غزة ورفح للسيطرة على الوضع أمنيا.

police spokeman

وهذه هي الحالة الثالثة خلال الـ 48 ساعة الماضية التي يتم فيها العثور على سيارة مفخخة في المنطقة. حيث، وقع هجوم مزدوج ليلة الجمعة بالقرب من مستوطنة كرمي تسور قرب نابلس. انفجرت سيارة مفخخة في محطة وقود، وتم تحييد المهاجم من قبل قوات الأمن. وبعد دقائق، اقتحم المسلح بوابة المستوطنة بسيارة مفخخة وحاول دهس حارس الأمن. وقامت قوات الأمن بمطاردته وقتلته بإطلاق النار. وأصيب في الحادثة أربعة من أفراد قوات الأمن، من بينهم قائد اللواء المسؤول عن الأمن في المستوطنة الذي أصيبت بجروح متوسطة، وقائد لواء عتصيون المسؤول عن المنطقة العقيد جال ريتش، الذي أصيب بجروح طفيفة في يده جراء إطلاق نار استهدف المنفذ. وفي وقت لاحق، أقرت المؤسسة الأمنية أن الهجومين كانا منسقين.