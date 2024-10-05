ترامب: "إسرائيل يجب أن تضرب المواقع النووية الإيرانية"

قال المرشح الجمهوري لرئاسة الوالايات المتحدة دونالد ترامب، إن "إسرائيل يجب أن تستهدف المنشآت النووية الإيرانية في ردها المتوقع على نطاق واسع على الهجوم الصاروخي"

جاؤ تصريحات ترامب في كلمته أمام أنصاره في حدث انتخابي في فاييتفيل بولاية نورث كارولينا، حيث بدا ترامب وكأنه يسخر من النهج الأكثر تحفظًا للرئيس جو بايدن، الذي رأى أن "إسرائيل لا ينبغي لها أن تضرب حقول النفط الإيرانية أو منشآتها النووية" وقال ترامب: "سألوه، ماذا تعتقد بشأن إيران؟ هل ستضرب إيران؟ فقال، طالما أنهم لا يضربون الأشياء النووية، هذا هو الشيء الذي تريد ضربه، أليس كذلك؟ قلت أعتقد أنه مخطئ، أليس هذا هو الشيء الذي من المفترض أن تضربه؟ إنه أكبر خطر لدينا، الأسلحة النووية، قوة الأسلحة النووية. عندما سألوه هذا السؤال كان ينبغي أن تكون الإجابة، "اضرب النووي أولاً واقلق بشأن الباقي لاحقًا".