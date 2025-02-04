مقتل جنديين إسرائيليين من الاحتياط بعملية إطلاق النار في حاجز تيسير بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن وفاة الرقيب عوفر يونغ (39 عاما) ومقاتل آخر في عملية إطلاق النار عند حاجز تيسير في شمال الضفة الغربية، والذي لم يعلن عن اسمه، في حين أصيب جنديين آخرين بصورة خطيرة. وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الى 844 قتيلا.

وأصيب سبعة جنود إسرائيليين صباح اليوم في عملية إطلاق نار في حاجز تيسير شمال الضفة الغربية، بينهما اثنان اصابتهما حرجة واللذين أعلن عن وفاتهما لاحقا واتضح أنهما جنديان في خدمة الاحتياط، اثنين متوسطة وثلاثة طفيفة. ويشار الى أن المهاجم أطلق النار تجاه موقع عسكري، ورد الجنود بإطلاق النار وقاموا بتحييده، وبدأ الجيش الإسرائيلي التحقيق في الحدث.

27a copyright law Israel

ووصل المهاجم وهو بلباس مدني ويلبس سترة واقية من الرصاص مع سلاح طويل للموقع الساعة السادسة فجرا ، وكمن للمقاتلين خارج برج الحراسة بالموقع العسكري. وقام بإطلاق النار تجاه المقاتلين الذي خرجوا من المكان واصل الركض الى داخل الموقع العسكري وهو يواصل إطلاق النار، وسيطر على الحدث مدة نصف ساعة حتى وصول الدعم، وتم توثيق الحدث من قبل المهاجم نفسه.

وتقع قرية تيسير بين شمال الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، وهي منطقة يطلق عليها "الخماسي"- وبها خمسة قرى مثل طمون وطوباس، والتي نشط بها الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير.