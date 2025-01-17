مصدر مصري: "الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود صفقة غزة"

قال مصدر مصري مطلع، مساء اليوم الجمعة، إن "اجتماع القاهرة الذي خصص لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة انتهى"، لافتاً إلى أن "الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقاً بين جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن "الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود اتفاق غزة".

وأضاف المصدر أنه "تم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات".