اردوغان يدعو الدول الغربية إلى اتخاذ "خطوات رادعة ضد أفعال إسرائيل" في غزة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية، اليوم السبت، إلى اتخاذ "خطوات رادعة ضد تصرفات إسرائيل" وتابع"الهجمات على لبنان الأسبوع المنصرم أظهرت أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتوسيع الحرب في المنطقة"

وأكد اردوغان على أن"حرب إسرائيل في غزة ستكون على رأس أجندة خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الوشيك"مشيرا إلى أنه "حتى لا تنجر منطقتنا إلى كارثة كبيرة، يجب زيادة الضغوط على إسرائيل بشكل أكبر".

وجاء تصريحات أردوغان على الهجمات التي وقعت في لبنان، الأسبوع المنصرم، بما في ذلك انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التي يستخدمها أعضاء حزب الله، وأسفرت عن سقوط 39 شخصاً.

وقال أردوغان: "لقد حان الوقت لجميع الدول التي تضطلع بمهمة حماية السلام العالمي أن تتوصل إلى حلول من شأنها وقف إسرائيل". وأضاف: "من أجل إنهاء هذا القمع المستمر منذ ما يقرب من عام وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، فإن علينا جميعا، العالم أجمع ولا سيما الأمم المتحدة، واجبات مهمة".