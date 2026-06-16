كشفت صحيفتا وول ستريت جورنال وواشنطن بوست، صباح الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول كواليس الاتفاق المفاجئ بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب التقارير، فقد تمّ إبرام هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى إنهاء حرب استمرت أربعة أشهر، خلال احتفالات الرئيس دونالد ترامب بعيد ميلاده الثمانين.

تكشف الصحف أنه بعد وقت قصير من الساعة 17:00 يوم الأحد، وأثناء تواجده في مقر إقامته الخاص، أضاف الرئيس ترامب توقيعه الرقمي على الوثيقة التمهيدية. تم تنفيذ التوقيع بشكل افتراضي ومشترك مع نائب الرئيس جيه-دي فانس، ومن الجانب الآخر، رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف. أفادت مصادر أمريكية مطلعة على العملية أن التوقيع الافتراضي هو تمهيد لحفل توقيع رسمي وفعلي سيُعقد بالفعل يوم الجمعة المقبل في جنيف.

إعلان ترامب العلني بأنه أبرم "صفقة كبيرة" ستجلب "السلام والأمن للمنطقة بأسرها"، فاجأ حتى بعض أقرب مستشاريه في البيت الأبيض بشكل كامل.

هؤلاء، وفقاً للتقرير، كانوا واثقين في تلك الساعات أن شروط الاتفاق لا تزال قيد التفاوض النشط وبعيدة عن التوصل إلى اتفاق نهائي. حتى هذه اللحظة، النص الكامل للاتفاق، الذي قال مسؤولون أمريكيون إن طوله صفحة ونصف فقط، لم يُنشر بعد لعامة الجمهور.

الصدام وراء الكواليس: ترامب فرغ إحباطه على نتنياهو

الجزء الأكثر إثارة وتفجرًا في تقرير وول ستريت جورنال يتعلق بالعلاقة المتوترة مع إسرائيل في الساعات التي سبقت التوقيع. وفقًا للنشر، في الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي، بذل ترامب جهودًا جبارة لمنع أقرب حليف له في الشرق الأوسط، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من إفشال الخطوة بأكملها.

مسؤولون مطلعون على التفاصيل أفادوا أن الرئيس الأمريكي أبدى موقفًا عصبيًا بشكل خاص و"فجّر إحباطه" على نتنياهو، وذلك في أعقاب سلسلة هجمات نفذتها إسرائيل في لبنان في تلك الساعات، والتي هددت بإفشال القناة السرية مع طهران في اللحظة الأخيرة.

في أعقاب موجة شائعات وانتقادات شديدة في الولايات المتحدة حول تفاصيل الاتفاق الذي يتم التوصل إليه، شن الرئيس ترامب هجومًا خلال الليل على حسابه في "تروث سوشال"، موضحًا أنه حقق اختراقًا تاريخيًا في أهم قضية: "إيران وافقت على ألا تملك أبدًا سلاحًا نوويًا! كذلك، قصة أن الولايات المتحدة تدفع لإيران 300 مليون دولار هي أخبار كاذبة، نشرها الـ'ديمقراطيون'!!!"، كتب ترامب.

أيضًا نائب الرئيس، جي. دي. فانس، اصطف فورًا مع خط الرئيس ودافع بحماسة عن الاتفاق، مُهاجمًا المنتقدين من الداخل: "كان الرئيس واضحًا منذ اليوم الأول: إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا. مرة أخرى، جهود الرئيس ترامب لتحقيق السلام أثمرت للشعب الأمريكي، وكل ذلك رغم محاولات لا تعد ولا تحصى لإفشال ذلك من قبل أشخاص يكرهون أمريكا والرئيس ترامب".

فانس حاول تهدئة العاصفة الجماهيرية حول "الهدايا" الاقتصادية التي من المتوقع أن تحصل عليها إيران، وأوضح أن دافع الضرائب الأمريكي لن يشارك في الاحتفال: "أولاً، هم لن يحصلوا على سنت واحد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين - أبداً. نقطة. هذا حتى ليس قريباً. ما نتحدث عنه هو منفعة اقتصادية على شكل تخفيف العقوبات من قبل الولايات المتحدة وإعادتهم إلى الاقتصاد العالمي. يمكن أن ينمو ازدهار كبير من ذلك. هذه ليست أموال أمريكية، بل هي فرص اقتصادية يمكن أن تنشأ."

نائب الرئيس لخّص الرسالة التي نُقلت إلى طهران: "ما قاله الرئيس لهم بسيط: نحن نريدكم أن تكونوا دولة ناجحة. ولكن لكي تنجحوا، يجب أن تتخلوا عن هذا التهديد. يجب أن تتخلوا عن الطموح لامتلاك سلاح نووي. وإذا فعلتم ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لعلاقة أفضل بكثير".

تحذير الـCIA: "شكوك جدية بشأن نوايا إيران"

إلا أنه رغم التفاؤل الذي يبديه البيت الأبيض، يبدو أن هناك أضواء تحذير حمراء وساطعة تشتعل داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي وبين "صقور إيران"، حيث أن الاتفاق الحالي يُقارن بالفعل باتفاق النووي الذي وقّعه باراك أوباما عام 2015.

في تقرير لواشنطن بوست تم التأكيد في هذه المرحلة أنه ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت طهران قد التزمت بتقييد برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها، وهي قضية حرجة كانت محور الانتقادات ضد اتفاق أوباما، حيث اشتكى معارضو الخطوة في ذلك الوقت من أن إنتاج وتطوير الصواريخ في طهران استمر دون أي إعاقة.

تضاف هذه الفجوة المتوقعة إلى تقرير دراماتيكي في موقع أكسيوس (Axios)، حيث كُشف أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، قدم للرئيس ترامب ولمسؤولين آخرين في الإدارة بيانات مقلقة للغاية. أوضح راتكليف لهم أن الأدلة والمعلومات الاستخباراتية التي جمعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية "تثير شكوكًا جدية حول صدق إيران الحقيقي في تنفيذ التنازلات النووية التي تسعى إليها الولايات المتحدة في أي اتفاق نهائي".

بعيداً عن الجدل السياسي والاستخباراتي، مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات تقلل من الحماس أيضاً بشأن التأثير الفوري للاتفاق على الاقتصاد العالمي وحرية الملاحة في الشرق الأوسط (بعد أشهر من الهجمات على السفن التجارية).

وفقًا للتقرير في واشنطن بوست، مصدر مطلع على التفاصيل حذر أنه ستستغرق أسابيع طويلة إضافية حتى تعود حركة الملاحة البحرية الدولية في الممرات البحرية في المنطقة إلى طبيعتها. السبب هو أن شركات الشحن الكبرى والسفن التجارية من المتوقع أن تتوخى مزيدًا من الحذر، ولن تتعجل في العودة إلى تلك المسارات قبل أن تقوم بفحص دقيق على أرض الواقع للتأكد مما إذا كان العبور آمنًا تمامًا.