أمني إسرائيلي : إسرائيل لن تسمح بإنشاء جيش سوري جديد

على خلفية المحادثات بين سوريا وإسرائيل للتوصل الى اتفاق أمني، أكد الكولونيل احتياط موشيه العاد أن "إسرائيل لن تسمح بإنشاء جيش سوري جديد" مشيرا إلى أن الأمر تم تناوله خلال المفاوضات. لمشاهدة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاء تصريح العاد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"نوقش خلال المفاوضات موضوع الجيش السوري، حيث استفسر السوريون عن رأي إسرائيل بإقامة جيش سوري، إسرائيل ردت بصورة واضحة إنه لن يتم إنشاء جيش سوري في سوريا ، إنما سيتم إنشاء شرطة قوية فقط، هي لن تسمح مثل هذا الجيش بتاتا.. لن تسمح بإقامة جيش يمكن أن يخلق خطرا على إسرائيل بيوم من الأيام"

الحلقة كاملة: