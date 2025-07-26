عشرات الآلاف سجلوا بالفعل: نجل الشاه يعلن عن منصة جديدة للإطاحة بالنظام الايراني

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قال نجل الشاه الأخير لإيران، رضا بهلوي، لصحيفة بوليتيكو اليوم (السبت) إن ما لا يقل عن 50 ألف فرد من الحكومة والجيش الإيرانيين سجلوا في منصة المعارضة التابعة له للمساعدة في الإطاحة بالجمهورية الإسلامية.

عُرضت المنصة، التي أُطلقت في يونيو/حزيران الماضي، على التلفزيون الإيراني الدولي كقناة آمنة للتواصل مع فريق بهلوي. وعُرض رمز شريطي خلال فقرة على الهواء، بالإضافة إلى تعليمات لملء نموذج تسجيل، وحثّ بهلوي المشاهدين على مسح الرمز فقط أثناء البث لأسباب أمنية.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن بهلوي قوله: "هناك عشرات الآلاف - التقدير الأخير يزيد عن 50 ألفًا على الأقل، وربما أكثر"، مضيفًا أن "مكتبه يُعطي الأولوية للعاملين في مؤسسات الدولة الرئيسية". وأضاف أن فريقه يعمل على التحقق من هويات المسجلين. ومن المتوقع إطلاق موقع إلكتروني ثانٍ للمؤيدين المدنيين خلال الأسابيع المقبلة.

من المتوقع أن يجمع مؤتمر التعاون الوطني، المقرر انعقاده في ميونيخ يوم السبت، نحو 500 معارض من إيران وخارجها. وصرح بهلوي بأنه "ربما يكون أكبر تجمع على الإطلاق" للأصوات المناهضة للنظام منذ ثورة 1979، ويهدف إلى تعزيز الوحدة بين جماعات المعارضة والوصول إلى الجماهير داخل إيران عبر خدمات الإنترنت المهربة.

وأضاف بهلوي أن جميع المشاركين يدعمون ثلاثة مبادئ أساسية: الحفاظ على وحدة أراضي إيران، وحماية الحريات الفردية والمساواة، وفصل الدين عن الدولة.