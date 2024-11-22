رئيسة الوزراء الإيطالية: "قرارات الجنائية الدولية ستدرج في اجتماعات G7 الأسبوع الوشيك"

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، إن "قضية قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ستكون على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المقررة الأسبوع الوشيك"، وذلك في إشارة إلى أوامر المحكمة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، والقائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف".

واعتبرت رئيسة وزراء إيطاليا أنه "يجب أن تكون دوافع قرارات المحكمة الجنائية الدولية موضوعية وليست سياسية"، وأضافت: "لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات إسرائيل وحركة حماس".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد اصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. وجاء في إعلان المحكمة أن مذكرات الاعتقال صدرت "فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة على الأقل في الفترة من 8 أكتوبر/تشرين أول 2023 حتى 20 مايو/أيار 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة طلبات مذكرات الاعتقال"

ومن خلال إصدار القرارات ، ترفض المحكمة الدولية في لاهاي ادعاءات إسرائيل ودول أخرى ضد افتقار المحكمة إلى الصلاحية. وفي وقت سابق من صباح اليوم، رفضت القاضية في القضية الادعاءات حول العلاقة بين عملها السابق والتعامل مع هذه المسألة. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة اعتقال بحق رئيس دولة ديمقراطية، والقرار ملزم لعشرات الدول الأعضاء في المحكمة.

وذكر أيضًا أن إحدى الجرائم المنسوبة إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن السابق هي "التجويع كسلاح حرب". وتصنف أوامر الاعتقال الصادرة حاليا على أنها "سرية"، من أجل "حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات". وبحسب المحكمة، فإن نشر المعلومات الحالية يرجع إلى "مواصلة السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال".

وأثار القرار ضجة سياسية إسرائيلية. زعيم المعارضة يائير لابيد: "يدين قرار محكمة لاهاي، إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا، مذكرات الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب"