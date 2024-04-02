مصر: أهالي رأس الحكمة يتظاهرون ضد "تهجيرهم" دون التفاوض على منحهم تعويضات

قام عشرات من أهالي مدينة رأس الحكمة وضواحيها في محافظة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال غربي مصر، بالتظاهر ضد قرار السلطات تهجيرهم قسّراً من منازلهم من دون منحهم تعويضات مناسبة.

وأعلنت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن عناصر من الجيش المصري حاولوا إزالة عشرات المنازل وهدمها من دون أن تتفاوض مع المواطنين على منحهم تعويضات عن الأضرار التي ستلحق بهم لتنفيذ المشروع الذي وقعته مع الإمارات.

وتنازلت السلطات بموجب المشروع عن مئات من الكيلومترات من الأراضي لمصلحة المستثمر الإماراتى مقابل 35 مليار دولار.

وسددت الإمارات جزءاً من المبلغ، في حين ذهب جزء آخر يناهز 10 مليارات دولار ذهبت لتسديد قيمة قرض سبق أن حصلت عليه مصر من الإمارات".

وتبعد رأس الحكمة نحو 350 كيلومتراً من القاهرة، وهي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط، وتضم قرى وشواطئ على مساحة 48 ألف فدان، ويعيش سكانها ضمن نظام قبائلي.