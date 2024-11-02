مصدر أمني مصري: "فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية اتجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون غزة"

أعلن مصدر أمني مسؤول لـ"قناة القاهرة" الإخبارية، مساء اليوم السبت، أن"فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية اتجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة"ولبحث المقترحات الخاصة بمفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل، فيما أكدت مصادر إعلامية مصرية عن مسؤول، على أن "لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة ستصدر بمرسوم رئاسي"

وكان وفدان من حركتي حماس وفتح قد توجها، أمس الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات بشأن اقتراح مصري لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يعقد الوفدان سلسلة لقاءات، ابتداء من السبت، بحضور الوسطاء المصريين، ويرأس وفد حماس خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة ، فيما يرأس وفد فتح محمود العالول، نائب رئيس الحركة.

وكان الوفدان عقدا لقاءاً سابقاً، قبل أسبوعين، واتفقا على العودة مجدداً بعد دراسة المقترحات مع قيادتيهما.

وينص الاقتراح المصري على تشكل هيئة إدارية لقطاع غزة يطلق عليها اسم "اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة"، تتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية وتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية.

وطالبت حركة حماس في الاجتماع السابق بتشكيل مرجعية لهذه اللجنة تتألف من مختلف الفصائل، لكن حركة "فتح" أصرت على أن تكون اللجنة جزءاً من الحكومة الفلسطينية، وتشكل بمرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتكون الرئاسة والحكومة مرجعيتها الدائمة.