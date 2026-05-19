أرض الصومال تعلن افتتاح سفارة لها في القدس الشهر المقبل

أعلنت أرض الصومال أنها ستفتتح سفارة لها في القدس خلال الشهر المقبل، في خطوة تمثل تطوراً جديداً في علاقاتها مع إسرائيل.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يتم افتتاح السفارة خلال مراسم رسمية بحضور رئيس أرض الصومال عبد الرحيم محمد عبد الله ، عبد الرحمن محمد عبد الله.

من جانبه وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بالخطوة ، واصفاً إياها بأنها تطور مهم في العلاقات بين الجانبين.

https://x.com/i/web/status/2056740523398889804 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وجاء في المنشور أن افتتاح السفارة في القدس سيشكّل “خطوة إضافية في تعزيز العلاقات” بين أرض الصومال وإسرائيل،كما أشار إلى استعداد الجانب الإسرائيلي لاستقبال رئيس أرض الصومال في القدس خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد رسمي للزيارة أو افتتاح السفارة.

وستكون هذه السفارة الثامنة التي تُفتتح في القدس، وفق التقارير، في وقت تواصل فيه إسرائيل السعي لتعزيز الاعتراف بالمدينة مقراً دبلوماسياً.

وتُعد أرض الصومال كياناً أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، لكنها لا تحظى باعتراف دولي واسع كدولة مستقلة، رغم امتلاكها مؤسسات حكم وإدارة مستقلة.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التمثيل الدبلوماسي أو مستوى العلاقات بين الجانبين.