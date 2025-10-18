تقرير: الاتفاق الذي يتشكل بين حكومة دمشق وتركيا ضد قسد

أفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر تركية الجمعة، بأن تركيا تخطط لتزويد سوريا بمعدات عسكرية متقدمة، والتوقيع على اتفاق جديد يسمح لأنقرة بالتحرك بحرية أكبر ضد جماعة قسد المنتشرة على طول الحدود بين البلدين.

ووفقًا للتقرير، ستُنشر المعدات العسكرية التركية في شمال سوريا لتجنّب زيادة التوتر مع إسرائيل في جنوب غرب سوريا .

وأضافت المصادر – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع – أن الشحنات ستشمل مركبات مدرعة، طائرات مسيّرة، مدفعية، صواريخ وأنظمة دفاع جوي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم خلال الأسابيع المقبلة.

ورفض قصر الرئاسة في أنقرة التعليق على التقرير، كما امتنعت وزارة الإعلام السورية عن الإدلاء بأي تصريح رسمي.

وبحسب “بلومبرغ”، فإن الهدف من الخطوة هو تعزيز سلطة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، إذ يُتوقع أن تساعد الأسلحة التركية في إعادة بناء الجيش السوري بعد أن دمّرت إسرائيل أجزاءً كبيرة من ترسانته العسكرية عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وتعكس هذه الخطوة أيضًا مخاوف أنقرة من الوضع في شمال شرق سوريا، قرب الحدود التركية، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (SDF) المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تضم في صفوفها وحدات حماية الشعب (YPG) المرتبطة بـ حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي خاض نزاعًا مسلحًا مع تركيا منذ أكثر من أربعة عقود.

وأشار التقرير إلى أن تركيا وسوريا تجريان محادثات لتوسيع الاتفاق الأمني الموقّع بينهما قبل نحو 30 عامًا، والذي يسمح لأنقرة بملاحقة الجماعات الكردية داخل الأراضي السورية قرب الحدود. وتطالب تركيا الآن بتوسيع نطاق عملياتها إلى عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، بدلًا من الخمسة كيلومترات المسموح بها حاليًا.

وفي مايو\أيار الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني عن نيّته التخلي عن السلاح، لكن عملية السلام تتقدّم ببطء بسبب الغموض المحيط بآلية نزع السلاح و الإجراءات التركية المحتملة ردًا على مطالب الأكراد.

وتأمل أنقرة أن يرفض الرئيس الشرع منح الأكراد أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الواسع، خصوصًا في المناطق القريبة من الحدود، وأن يحدّ من وصول قوات قسد إلى حقول النفط والغاز خشية أن تُستخدم عائداتها في تمويل نشاط حزب العمال الكردستاني.