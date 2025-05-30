بعد الزيارة التاريخية لدمشق ودعوته للتطبيع: المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك يزور إسرائيل

يصل المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، إلى إسرائيل الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أنه سيرافقه في الزيارة نائب مبعوث ترامب للشرق الأوسط ، مورغان اورتاغوس ، ومن المتوقع أن يزور المسؤولان الكبيران الحدود بين إسرائيل وسوريا، وذلك على ضوء محادثات التطبيع مع سوريا.

ووصل باراك الخميس الى دمشق في زيارة وصفت بالتاريخية لأول مسؤول رسمي أمريكي منذ 13 عاما الى دمشق، ودعا خلالها إلى "اتفاق عدم اعتداء" بين سوريا وإسرائيل. وصرح باراك لمجموعة صغيرة من الصحافيين: "سوريا وإسرائيل مشكلة قابلة للحل. لكن يتعين أن تبدأ بالحوار". وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى البدء باتفاقية عدم اعتداء فقط، والحديث عن الحدود".

ويشار إلى أن إسرائيل استقبلت السقوط التاريخي لنظام الأسد في سوريا وصعود نظام الشرع ذي الخلفية الجهادية بريبة، وعلى ضوء ذلك أطلقت هجمات في كل أنحاء سوريا ضد أهداف عسكرية استراتيجية بسبب مخاوف من أن يسقط سلاح هام بيدي النظام الجديد، والذي لم تتضح نواياه بعد لإسرائيل.

وعلى الرغم من الضربات المتواصلة تلقت إسرائيل من نظام الشرع رسائل تطمين، الى جانب الاستعداد للتعاون، في حين تحدثت تقارير عن إمكانية انضمام حكومة دمشق الى اتفاقيات إبراهيم، وأفادت تقارير عن اجتماعات مباشرة بين ممثلين سوريين وإسرائيليين.

AFP

وعين باراك في منصب مبعوث بلاده إلى دمشق في 23 مايو/ أيار. وهو أيضا سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، وقام خلال الزيارة التاريخية الى دمشق بافتتاح دار السفير الأمريكي في دمشق بعد 13 عاما من الانقطاع وتم رفع العلم الأمريكي في دمشق، استعدادا لعودة البعثة الديبلوماسية رسميا، وجرت المراسم بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وممثلين عن وزارة الخارجية والسفارة الأميركية وعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين. ويقع المنزل والسفارة الأمريكية في منطقة أبو رمانة، الحي الراقي في دمشق الذي يضمّ معظم البعثات الدبلوماسية في العاصمة السورية.